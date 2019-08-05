دراسة تحسم الجدل وتكشف من ينام أكثر الرجال أم النساء؟

لا يكاد يخلو بيت فيه زوجان من مناوشات، يتهم خلالها كل من الرجل والمرأة الطرف الآخر بأنه يحصل على قسط كاف من النوم، ويزعم أنه لا يكاد يعرف طعم الراحة، ولإنهاء هذا الجدل حاول باحثون بريطانيون حسم هذه المسألة، فأجروا دراسة لمعرفة نسبة الرجال الذين يخصصون جزءا من وقتهم للنوم في منتصف اليوم، مقابل السيدات.

كشفت الدراسة أن 13 في المائة من الرجال ينامون بعد الظهر مقابل 6 في المائة فقط من النساء، وذلك على عينة مكونة من 1000 رجل ومثلهن من السيدات، وفقا لـ"سكاي نيوز" .

ووجدت الدراسة التي سلطت عليها الضوء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ربع النساء لم يحصلن أبدا على قيلولة طيلة حياتهم، مقابل 16 في المائة فقط من الرجال.

وقالت ليزا أرتيس، الإخصائية في معهد النوم في بريطانيا، إن "قسطا من النوم من 20 إلى 30 دقيقة كاف لإراحة الجهاز العصبي وإعادة شحن الجسد بالكامل، كما أنه يعزز الشعور باليقظة".

وأضافت: "أي وقت أطول من هذا يدخلك في نوم عميق ويجعلك تستيقظ وأنت تشعر بالنعاس".

وينصح الأطباء من يأخذون قيلولة بأن يجعلوا وقتها مضبوطا، فضلا عن عدم النوم في فترة متأخرة من النهار حتى لا يكابدوا الأرق حين يحل الليل وتحين فترة النوم الأساسية.

ويقول ميشال أوليثي إخصائي الطب النفسي، إن القيلولة تعود بمنافع صحية كثيرة، ولا سيما حين تستغرق مدة محدودة تراوح بين عشر و30 دقيقة، وأوضح أن النوم لهذه المدة القصيرة لا يؤثر في الإنسان خلال الليل.

وأضاف أن النوم لمدة تراوح بين سبع وتسع ساعات خلال 24 ساعة ضروري جدا للحفاظ على المناعة ووظائف الدماغ والوقاية من حوادث السير وبعض الأمراض المزمنة، لكن الوقت الأمثل للنوم هو الليل وليس النهار.