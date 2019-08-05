المؤشرات الأمريكية تسجل أسوأ أداء في 10 أشهر.. و"داو جونز" يهبط 2.9%

تراجعت المؤشرات الأمريكية بشكل حاد اليوم الأثنين مع اشتداد حدة الحرب التجارية بين أكبر الاقتصادات في العالم، وذلك بعد رد الصين ضد الخطوة الأخيرة للرئيس دونالد ترامب بخفض عملتها.

و تراجع مؤشر الداو جونز نحو 760 نقطة او مايعادل 2.9 في المائة وهذا التراجع للجلسة الخامسة على التوالي، ليغلق عند مستوى 25571 نقطة، فيما تراجع مؤشر استاندر اند بورز بنحو 3 في المائة او ما يعادل 87 نقطة عند مستوى 8244 نقطة، لتسجل المؤشرات الامريكية أسواء أداء يومي في 10 أشهر وبالتحديد منذ أكتوبر 2018.

وكانت الصين قد خفضت "اليوان" بأكثر من واحد في المئة الى أقل مستوى في 11 عاما اليوم الأثنين، وهو مايعكس تزايد المخاوف من تصعيد حاد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.