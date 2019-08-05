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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

حرائق غير مسبوقة في القطب الشمالي.. انبعاث 140 مليون طن ثاني أكسيد الكربون من سيبيريا وحدها

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