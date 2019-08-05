"العقاري" يتيح 30 خدمة إلكترونية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى

يواصل صندوق التنمية العقارية تقديم خدماته الإلكترونية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك حرصاً منه على تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، لإنجاز إجراءات تمويلهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أنه "خلال إجازة عيد الأضحى، يستطيع المواطن الاستفادة من أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر موقع الصندوق الإلكتروني على الرابط التالي https://portal.redf.gov.sa/ar/Pages/default.aspx ،مشيراً إلى أن أي مستفيد يستطيع إنجاز جميع إجراءات تمويله العقاري المدعوم إلكترونياً دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بالموظفين في الفروع.

وأوضح العصيمي، أن من بين الخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق " المستشار العقاري، الاستعلام الشامل، خدمات التمويل المدعوم، طلب دعم على تمويل عقاري قائم، أعرف دورك، عجلها، تحديث البيانات الشخصية، طلب صرف دفعة"، موضحاً أنه بإمكان رجال الأمن البواسل الاستفادة من مبادرة القروض السكنية العسكريين في الخدمة والمتاحة إلكترونياً عبر موقع الصندوق.

وأضاف أن من الخدمات الأخرى التي يوفرها الصندوق " إصدار الفواتير والسداد، إخلاء طرف، حجز المواعيد، الحصول على صورة الصك، تحديث البيانات الشخصية، تحديث الآيبان، تحديث بيانات المقترض لدى سمه، الاستعلام عن الطلب إعفاء متوفي، الكفالة، وخطابات التعريف، وطلب دعم على تمويل عقاري قائم".

يذكر أن الصندوق العقاري حصل مؤخراً على الترتيب الثالث ضمن أفضل 14 جهة حكومية في قطاع الخدمات والتنمية ضمن مؤشر "يسر"، محققاً تقدماً كبيراً في الخدمات الإلكترونية، التي يقدمها ليأتي ضمن فئة النطاق الأخضر في مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية عالية التأثير الذي اطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" للربع الأول للعام 2019م، مما انعكس إيجابياً على مدى التقدم الذي حققه في مجال الخدمات الإلكترونية التي بدورها أسهمت في رفع جودة وتحسين كفاءة العمل، وكذلك تمكين المستفيد من إنهاء إجراءات الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.