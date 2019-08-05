استقالة الرئيس التنفيذي لمجموعة "أتش أس بي سي" وإلغاء 4 آلاف وظيفة

أعلنت مجموعة "أتش أس بي سي" المصرفية البريطانية الإثنين أنّ رئيسها التنفيذي جون فلينت قدّم استقالته في وقت تواجه فيه المجموعة "بيئة عالمية معقّدة ومتطلّبة على نحو متزايد".

وقال المصرف في بيان إنّ فلينت "وعلى الرّغم من أنّه لن يقوم بعد اليوم بواجباته اليومية، إلا أنّه سيبقى متاحاً لمساعدة أتش أس بي سي في عملية الانتقال".

وأضاف البيان أنّ نويل كوين، رئيس قسم الخدمات المصرفية التجارية في "أتش أس بي سي" سيتولى منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة إلى حين تعيين خلف لفلينت.

من جهة ثانية أعلنت المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة أنّ أرباحها قبل الضرائب ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15,8% لتصل إلى 12,4 مليار دولار.

وأعلن بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني الذي لا يزال تحت صدمة استقالة رئيسه التنفيذي جون فلينت، الإثنين إنه سيلغي نحو 4 آلاف وظيفة ضمن إعادة هيكلة جديدة.وقال المدير التنفيذي المالي إيوين ستيفنسون "قمنا بالإعلان عن إعادة هيكلة" تتضمن "2 بالمئة من قوتنا العاملة" أو 4 آلاف وظيفة.وأكد خلال مؤتمر صحافي هاتفي إن الوظائف الملغاة "ستستهدف كبار الموظفين".وكان البنك قد أعلن الاثنين الاستقالة المفاجئة لمديره التنفيذي بعد أقل من سنتين في منصبه.

ولم يعلن البنك عن اسباب الاستقالة لكنه قال إنه بحاجة لإجراء تغييرات في المراتب العليا وحذر المستثمرين من أوقات صعبة