انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات 1.49% على أساس سنوي في يونيو

أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة نزل 1.49 بالمئة في يونيو حزيران على أساس سنوي.

وقالت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على موقعها الإلكتروني إن مؤشر أسعار المستهلكين هبط 0.03 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع مايو أيار.

ويقول خبراء اقتصاديون إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين يرجع لأسباب من بينها تبدد أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام الماضي في الإمارات.