"العمل" تطرح مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور السعوديين في "نطاقات" للعموم

طرحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج "نطاقات" ودعت الوزارة عموم المواطنين والمهتمين للمشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة القرار. حيث كان أهم ماجاء في المسودة اشتراط إحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين بواقع عامل واحد الا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال. ويحسب العامل السعودي الذي يقل أجره عن 2000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين. ولايحسب العامل السعودي الذي يقل أجره عن 2000 ريال في نسب التوطين.

وفيما يلي (مسودة أحتساب أجور العاملين في برنامج نطاقات) التي أعلنتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية