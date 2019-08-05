تراجع أرباح "مجموعة فتيحي" إلى 7.5 مليون ريال خلال الربع الثاني

تدنى صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة مجموعة فتيحي القابضة إلى 7.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 13.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 45%.

وبلغ الربح التشغيلي 9 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 14.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 39%.



أما اجمالي الربح فبلغ 22.8 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 32.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 31%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 13 مليون ريال، مقابل 15 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنقصان 14%.