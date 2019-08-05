النصر والاتحاد .. ركلة «الذهاب»

يصطدم النصر والاتحاد في أولى مواجهاتهما في الموسم الجديد بنظيريهما الوحدة الإماراتي، وذوب أهن الإيراني تباعا عندما يستقبلانهما، اليوم، في الرياض ودبي ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا. يسعى النصر المنتشي بتتويجه بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي؛ للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، للتغلب على الوحدة الإماراتي على ستاد الملك فهد الدولي، ووضع قدم في دور الثمانية؛ لكنه يدخل المواجهة وهو يفتقد خدمات الثنائي عبدالعزيز الجبرين؛ وعبدالرحمن العبيد؛ للإصابة.

ولم تُجرِ إدارة النصر تعاقدات خلال فترة الانتقالات بشكل مكثف، وكانت أبرز صفقة هي انضمام عبدالفتاح آدم؛ كمهاجم بديل للمخضرم محمد السهلاوي.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب لم تتغير قائمة الفريق، حيث يوجد الرباعي الأسترالي: برادلي جونز؛ والبرازيليان مايكون؛ وجوليانو؛ والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

في المقابل، يفتقد الوحدة مدافعه أحمد راشد؛ للإصابة كذلك.

وفي دبي، يلاقي الاتحاد خصمه ذوب آهن أصفهان الإيراني على ملعب آل مكتوم "زعبيل"، حيث يمني الفريق تأقلم لاعبيه عقب معسكره الطويل، حيث أبرم خلال فترة الانتقالات الصيفية مع سبعة صفقات، وهم: عبدالمحسن فلاتة، هارون كمارا، عبدالرحمن العبود، عبدالإله المالكي، حمدان الشمراني، الأرجنتيني إيميليانو فيشيو، والفلسطيني لويس خيمينيز.