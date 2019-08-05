فيتوريا: سنستغل عيوب الوحدة

اعترف البرتغالي روي فيتوريا؛ مدرب فريق النصر لكرة القدم، بأن المواجهة التي تنتظرهم أمام الوحدة الإماراتي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ليست سهلة في ظل قوة الخصم الذي يمتلك عناصر على درجة عالية من الإمكانيات، مبينا أنهم في الوقت نفسه يرغبون في حسم الأمور، وقال "القائمة الأساسية جاهزة، كما أنني مرتاح للخيارات الحالية في اختبار صعب خاصة، وأن الضيوف يلعبون بطريقة 4ـ3ـ3، التي تتيح لهم صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، بيد أنهم في المقابل يعانون عيوبا سنحسن استغلالها". وقال "مستوى اللاعبين هو الذي يحدد مَن سيلعب، لن تكون هناك مجاملات، وكل ما يخرج في الإعلام عن استدعاء أي لاعب إلى القائمة ليس له قيمة، الكل يعرف طريقتي في العمل، البرازيلي جوليانو؛ ومواطناه بيتروس؛ ومايكون؛ والمغربي عبدالرزاق حمدالله؛ جميعهم معي منذ حضوري للنصر، أما المغربي نورالدين أمرابط؛ فقد حضر قبل خمسة أيام، والنيجيري أحمد موسى؛ لم يتدرب معنا"، منبها إلى أنه هدفه الحالي يتجسّد في آسيا، وقال "سنلعب كل مباراة للفوز وبهمة، لا أخلق لنفسي أعذارا".

من جهته، طالب اللاعب جوليانو؛ جماهير فريقه بالحضور إلى الملعب وليس الجلوس في المنزل، وقال "لهم تأثير قوي في الملعب، إنها أول مباراة في الموسم بعد تحقيق اللقب، يطالبونني عبر صفحات التواصل بالكأس القارية، فرصتنا أكبر للفوز". في المقابل، قال الهولندي موريس شتاين؛ مدرب الوحدة "استعددنا جيدا، في هولندا وأبوظبي، لا أركز على المخاوف، النصر فريق كبير وأحترمه، حللت أداءهم عبر الفيديو، لديّ رؤية كاملة عن الخصم، وأنا أمتلك فريقا كبيرا وستكون مباراة صعبة للفريقين وتحديا".