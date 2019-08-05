رينارد: مع الأخضر .. سنكتب التاريخ

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أنه يسعى إلى كتابة التاريخ وقيادة الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2022، وقال "أدرك تماما مدى شغف المشجعين باللعبة، أود أن أشكركم على حسن الاستضافة منذ وصولنا إلى الرياض، وكما قلت لحظة وصولي: إننا سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا، الذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي". ورحل هيرفي؛ عن قيادة المغرب بعد كأس الأمم الإفريقية، الشهر الماضي، ووقع على عقد لقيادة الأخضر لمدة عامين ونصف العام، حيث تم تقديمه من خلال مؤتمر صحافي أمس، بحضور ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد القدم السعودي. وقال هيرفي "الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 أحد أهدافنا الرئيسة، المونديال يمثل تجربة عظيمة نود تكرارها كل مرة لكن علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلا، وسنسعى سويا إلى تحقيقه"، مشيرا إلى أهمية "الإقامة في السعودية لفترات طويلة، أدرك شغف الجماهير هنا وأن المنافسة تزداد قوة بين الأندية موسما بعد الآخر".

وتابع "بعد تجربة دامت عشرة أعوام في إفريقيا أستطيع إبلاغكم أن الاختلاف هناك حتى بين شمال القارة وجنوبها، وأعتقد أن أهم شيء للمدرب هو التأقلم مع البيئة"، مكملا "تابعت نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاما، والتي توّج بها الأخضر، كما تابعت أيضا كأس العالم تحت 20 عاما، وتحديدا حينما لعبتم أمام فرنسا، لديّ فكرة كاملة".

وسيحاول هيرفي؛ التعرف عن قرب على اللاعبين، منبها إلى أنه سيحضر مباراة النصر مع الوحدة الإماراتي، اليوم، قبل أن يعود إلى جدة لمتابعة الكلاسيكو الذي يجمع الأهلي والهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، لاستكشاف اللاعبين.