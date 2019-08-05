المسحل: 30 مباراة كشفت الأخضر لرينارد

أوضح ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن ملف التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ كان أحد أهم الملفات المطروحة لديهم، وقال "كنا نعلم بعدم رغبة رينارد؛ في البقاء بإفريقيا في أثناء إشرافه على المنتخب المغربي حتى لو حقق لقب البطولة الأخيرة التي جرت في مصر".

وأضاف: "بعد خروج المغرب تم التواصل مع رينارد؛ ولم تكن المفاوضات صعبة، وسمعة الكرة السعودية سهّلت علينا كثيرا".

وبسؤاله عن مدة العقد، أجاب: "لدينا إحصائية سابقة تشير إلى تغيير المدربين المسؤولين عن الأخضر كل أحد عشر شهرا، وتغيير مدربي الأندية كل سبعة أشهر، وهذا أمر سلبي ينعكس على سير العمل، وعقد رينارد يمتد حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2022، وهناك بند يشير إلى تجديد العقد تلقائياً في حال الوصول إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 في الصين، ونهائيات كأس العالم 2022؛ ليكمل المشوار".

وأضاف: "رينارد بدأ يسأل عن اللقاءات الخاصة بالأندية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا، وبدأ يذكر أسماء بعض اللاعبين.. ومساعدوه الفنيون شاهدوا نحو 30 لقاء للأخضر، ومن خلالها جمعوا الكثير من المعلومات".

وأرجع غياب المهاجمين المحليين عن قائمة الأخضر، إلى وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب، والأمر يطول حراس المرمى، وقال "رينارد على علم بهذا الأمر؛ بل سألني عن اللاعبين المواليد، وأنه سيستفيد من إمكانياتهم الفنية والبدنية في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أنه سيتولى حكم أجنبي رئاسة لجنة الحكام، وقال: "الحكام الأجانب هم من سيديرون اللقاءات المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين، وبالنسبة للمحليين، فالقرار متروك للجنة مستقبلا".

حول لقاء كأس السوبر بين النصر ونظيره التعاون، قال "حُدد له كانون الثاني (يناير) المقبل، وهناك تواصل مستمر مع الهيئة العامة للرياضة بخصوصه؛ لأنها الجهة المسؤولة أولا وأخيرا عن جاهزية الملاعب".