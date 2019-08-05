تمزق يبعد البريك 6 أسابيع

استعاد فريق الهلال لكرة القدم، خدمات لاعبه عبدالله عطيف؛ من خلال الحصة التدريبية الرئيسة؛ تحضيرا لمواجهة الأهلي، غدا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، حيث شارك في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي عقب تعرضه لالتواء في مفصل القدم، فيما قرّر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو؛ مرافقة نواف العابد؛ لبعثة الأزرق إلى جدة، بعد مشاركته في التدريبات أيضا.

وبعد المحاضرة الفنية التي تحدث من خلالها لوشيسكو؛ عن الخطة التي سينتهجها الأزرق في الكلاسيكو المرتقب، طغت الجوانب الخططية على تدريب الهلال، أمس، إلى جانب العمل اللياقي، قبل الختام بمناورة في ثلثي الملعب.

من جانب آخر، أوضحت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب محمد البريك؛ تعرُّضه لتمزق في الرباط الجانبي سيخضع على أثره لبرنامج علاجي وتأهيلي يراوح بين أربعة وستة أسابيع قبل العودة إلى التدريبات؛ ما يعني تلقائيا غيابه عن مباراتي الأهلي في دوري أبطال آسيا، فضلا عن جولتَي الأسبوع الأول والثاني في الدوري السعودي للمحترفين، أمام كل من أبها، والرائد؛ لتكون عودته في مواجهة الفيحاء، المعلنة في الجولة الثالثة من المسابقة والمعلنة في 14 أيلول (سبتمبر) المقبل.