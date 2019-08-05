جمعة: تيجالي بقيمة حمد الله

بيّن لـ "الاقتصادية" عبدالسلام جمعة؛ رئيس بعثة نادي الوحدة الإماراتي، أنهم يعرفون جيدا قيمة منافسهم النصر، الذي يلتقونه اليوم، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وقال "تحضيراتنا جاءت جيدة وقوية، لعبنا مباراة ودية أمام الاتحاد، كانت تجربة ممتازة، بدنيا، نفسيا، وذهنيا.. نحن في أتم الاستعداد، الجهاز الفني تابع الخصم ودرسه بشكل دقيق، لم نترك شيئا للمصادفة، لا نعاني أي الإصابات". وأشار إلى أنهم كإماراتيين دائما ما يتابعون الدوري السعودي؛ ما يعني عدم الحاجة إلى استطلاع آراء لاعبين أو خبراء سابقين للتعرّف على التفاصيل الفنية الحالية في النصر، وقال "لا نحتاج إلى الاستعانة بخدمات أحد، نتابع كل الفرق".

وعن كيفية إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ لاعب النصر وهداف دوري المحترفين، قال "إنه لاعب لا يحتاج إلى شهادتي، لديهم هداف، ونحن أيضا نمتلك نجما بذات القيمة؛ كالأرجنتيني سبيستيان تيجالي؛ ونتمنى أن يكون في الموعد، لا نتحدث عن مواجهة خاصة بينهما بقدر ما نبحث عن الانتصار"، منبها إلى أن جمهور النصر كبير، لكنه لن يؤثر في الوحدة، لأنه اعتاد اللعب في مثل هذه الأجواء والضغط في المدرج.