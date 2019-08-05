تيجالي: صور الـ «تيفو» .. أبهرتني

ما أن خطا الأرجنتيني سباستيان تيجالي؛ لاعب فريق الوحدة لكرة القدم، داخل المركز الإعلامي في نادي النصر؛ للحديث في المؤتمر الصحافي عن مباراة الفريقين، أمس، ضمن ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا، إلا وشدت انتباهه صور "التيفو" العديدة المعلقة على جدرانه؛ حيث توقف أمامها كثيراً والتقط لها عديدا من الصور.

وأبدى تيجالي؛ انبهاره بصور "التيفو" العديدة التي اعتادت جماهير النصر تنفيذها في الكثير من المباريات، وقال "النصر فريق بطل ولديه جماهير كبيرة، تدعمه في كل حين وفي ظل كل الظروف".

وأضاف "خلال اللحظة التي أقف فيها الآن أمام هذه الصور، استذكرت الأعوام الجميلة التي عشتها في الدوري السعودي، وأعادتني إلى أيام الشباب التي كانت من أجملها"، وأشار إلى أن الصخب الجماهيري الموجود في الدوري السعودي يعطي أي لاعب لتقديم كل ما لديه.

وأشار إلى أنه حضر إلى الرياض من أجل الفوز، وقال "سعيد بالعودة مجددا إلى السعودية التي كانت لها الفضل في معرفة الوطن العربي بتيجالي، ونحن استعددنا جيدا، والمباراة ستكون ممتعة ومثيرة".

وأضاف "استعددنا بما فيه الكفاية لمدة شهر، ولعبنا مباراتين وديتين آخرهما أمام الاتحاد، ولدينا هدف كبير لابد من تحقيقه". وعن رغبته في التسجيل في مرمى النصر، قال: "أتمنى دائما أن أسجل خمسة أهداف في كل مباراة، ولكن الأهم هو الفوز حتى لو لم أسجل، والأهم مساعدة فريقي على الفوز".