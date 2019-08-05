بوديسكو .. الهارب من «بوابة الشرق»

أكد لـ "الاقتصادية"، المحامي فهد بارباع؛ أن الخطوة التي أقدم عليها الروماني كوستانتين بوديسكو؛ لاعب فريق الشباب لكرة القدم، بفسخ العقد من جانبه بعد مغادرته معسكر بوابة الشرق في ألمانيا، تعد إجراء قانونيا أوليا، وقال "من حق اللاعب المحترف طلب فسخ العقد كإجراء أولي، وبعد ذلك يكمل مراحل قضيته ويوضح أسباب طلبه لاحقا بعد ما يتم رفعها للاتحاد الدولي "فيفا".

وأضاف "لم نعرف موقف نادي الشباب جيدا: هل وضعه في قائمة الاستثمار؟ وهل له حقوق مالية متأخرة؟ وإذا وضعوه في قائمة الاستثمار يحق له فسخ العقد مباشرة، ورفع قضيته لـ "فيفا"، وموقفه سليم ويحق له التوقيع لأي ناد آخر".

وزاد "بعد توقيعه سيطلب (فيفا) من اتحاد القدم السعودي بطاقته الدولية، وإذا تم تأخيرها لبعض الإجراءات القانونية سيتم إصدار أخرى موقتة، وتستمر قضيته في اللجان المختصة في الاتحاد الدولي حتى يصدر الحكم القانوني الأخير".

وعزت المصادر هروب بوديسكو؛ إلى أنه أدرك أنه خارج حسابات مدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون؛ ولا يرغب في استمراره، بعد أن طالب إدارة النادي باحضار لاعب بديل عنه، بعد أن قيم مستواه خلال المعسكر.

وكان بوديسكو؛ قد فاجأ الشبابيين، وغادر دون إذن مسبق، واكتفى بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني للنادي تفيد بفسخ عقده من طرفه.

وأوضحت المصادر، أن إدارة الشباب بصدد تقديم شكوى إلى "فيفا"، تتضمن تفاصيل هروب اللاعب كافة، بما فيها فسخ العقد من جانب واحد فقط، مؤكدة ثقتها بكسب القضية لسلامة موقفها بعد أن خالف التعليمات دون سبب مقنع، خاصة أنه تسلم كامل مستحقاته المالية ولَم يكن له أي رواتب متأخرة.

من جانب آخر، واصل الفريق الأبيض تدريباته حيث ركّز ألميرون؛ في "الصباحية" على الجوانب اللياقية والتكتيكية، وفي "المسائية" حاضر اللاعبين عبر الفيديو؛ شرح من خلالها أبرز الأخطاء وكيفية تصحيحها.

وشارك البرازيلي سيبا؛ بعد تعافيه من الآلام في عضلة الفخذ الخلفية، بينما عاد فهد غازي؛ إلى الرياض لاستكمال علاجه.