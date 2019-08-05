سييرا: اخترت الأنسب .. وسنسجم

أعرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، عن حماسه الشديد لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، وخوض أولها أمام ذوب آهن الإيراني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث سيلتقي الفريقان على ملعب زعبيل في مدينة دبي كأرض محايدة لمباريات الفرق السعودية والإيرانية في دوري الأبطال. وقال سييرا في المؤتمر الصحافي أمس "لدي حماس كبير ومتشوق للموسم الجديد، وأتمنى أن نتأقلم سويا في أقرب وقت ممكن خصوصا مع وجود أسماء جديدة بين صفوف الفريق، لذلك حرصنا على الوجود مبكرا في دبي".

وسيخوض الاتحاد في آب (أغسطس) ست مباريات، الأولى اليوم أمام الفريق الإيراني والثانية في الإياب، ثم يلاقي في الـ20 من الشهر الجاري العهد اللبناني في البطولة العربية، على أن يفتتح موسمه بعد ثلاثة أيام في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الرائد، ثم يعود لملاقاة العهد اللبناني في الـ27 من ذات الشهر، ويختتم مواجهات آب (أغسطس) بملاقاة التعاون في الجولة الثانية من الدوري المحلي. وأشار سييرا إلى أن ضغط المباريات خلال آب (أغسطس) سيسهم في انسجام العناصر الجديدة مع الفريق بصورة أسرع، وقال "هذا الأمر يسعدني للغاية، وضغط المباريات في مستهل الموسم الجديد، خاصة في الشهر الجاري سيكون دافعا للعناصر الجديدة في الفريق لإثبات نفسها وتقديم كل ما لديها". واعترف مدرب الاتحاد بصعوبة عملية اختيار اللاعبين الأجانب لدوري أبطال آسيا، وقال "كانت صعبة، واخترت الأنسب للحصول على الأداء المثالي، وأتمنى أن يتأقلم الفريق بشكل سريع خاصة مع وجود أسماء جديدة".

من جانبه، شدد علي رضا مدرب ذوب آهن صعوبة المواجهة، وقال في المؤتمر "الاتحاد أعرق فريق في قارة آسيا، وله خبرة كبيرة بهذه البطولة"، مضيفا "عرفنا تعاقدات الاتحاد الجديدة ولويس خيمنيز لاعب مميز ويستفاد منه الفريق بجنسية فلسطينية، أما رمارينيو فهو لاعب مميز وخطير".

وعلق رضا على الرطوبة في دبي وهل هي مؤثرة، قائلا "ظروفنا متشابهة مع الاتحاد".