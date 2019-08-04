1.66 مليار ريال واردات السعودية من المواشي في 7 أشهر

بلغت قيمة واردات السعودية من المواشي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية (يوليو) الماضي أكثر من 145.97 مليون كيلو بقيمة تجاوت 1.66 مليار ريال.

وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للجمارك، إن أبرز الدول التي استوردت منها السعودية مواشي منذ بداية العام الجاري، هي أمريكا والمملكة المتحدة والبرازيل والإمارات وجيبوتي والأردن والسودان.

فيما بلغت واردات السعودية من المواشي خلال العام الماضي نحو 208.8 مليون كيلو، بقيمة وصلت إلى نحو 2.48 مليار ريال.