"أسمنت حائل" تخسر 1.9 مليون خلال الربع الثاني

سجلت شركة أسمنت حائل خسائر تقدر بـ 1.9 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 18 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 89%. والسبب الرئيسي لانخفاض الخسائر في الربع الحالي مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق؛ هو بسبب الزيادة في الإيرادات وتحسن أسعار البيع.
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