أعلن جسر الملك فھد تسجیل أعلى عدد مسافرين خلال شھر واحد منذ افتتاحه وذلك بعبور 2,821,640 مسافر خلال شھر يولیو الماضي في الاتجاھین بین السعودية والبحرين. وأوضحت إحصائیة رسمية بثتها المؤسسة العامة للجسر أن معدل المسافرين يومیا في يوليو بلغ 91,021 مسافر ومعدل النمو في أعداد المسافرين زاد بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكدت المؤسسة أن متوسط زمن العبور إلى البحرين بلغ 27 دقیقة في أوقات الذروة و 29 دقیقة في اتجاه السعودية.
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- "جسر الملك فھد" يسجل في يوليو الماضي أعلى رقم لعبور مسافرين منذ افتتاحه
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