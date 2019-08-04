"الرجل الطائر" الفرنسي يعبر القنال الإنجليزي على لوح نفاث

نجح مخترع فرنسي في عبور القنال الإنجليزي اليوم الأحد مستقلا لوحا طائرا نفاثا من تصميمه ليحلق فوق مضيق دوفر خلال حوالي 20 دقيقة. وبعد محاولة مماثلة فاشلة في يوليو تموز انتهت بسقوطه في البحر انطلق المخترع فرانكي زاباتا من سانجات التي تقع خارج كاليه في فرنسا حوالي الساعة 0617 بتوقيت جرينتش مستقلا لوحه المزود بخمسة محركات صغيرة فيما حمل الكيروسين في حقيبة على ظهره. ورافقت زاباتا ثلاث طائرات هليكوبتر ووصل إلى بريطانيا بعدما هبط على سطح قارب في منتصف الطريق الذي يمتد لمسافة 35 كيلومترا لإعادة التزود بالوقود. ولوح المخترع الفرنسي لجمهور تابع الحدث قبل أن يهبط بسلام في خليج سانت مارجريت القرب من دوفر على الساحل الجنوبي لبريطانيا. وقال زاباتا للصحفيين لدى وصوله "في الكيلومترات الخمسة أو الستة الأخيرة كنت أستمتع بالأمر حقا .. لست أنا من يحدد إن كان هذا حدثا تاريخيا بل الزمن". وأضاف قبل أن تتساقط دموعه "صممنا آلة قبل ثلاثة أعوام .. والآن عبرنا القنال، إنه ضرب من الجنون". وهلل العشرات لزاباتا عندما انطلق واحتشد بعض السكان والسياح لمشاهدته وهو يحط رحاله. وقالت هيلين ريد وهي من سكان منطقة خليج سانت مارجريت "ظننت أنه لن يستطيع فعلها لكن الأمل كان يحدوني". وأضافت "مجرد رؤيته بمنظاري وهو يحلق عن بعد كان أمرا رائعا".

وذكر زاباتا الذي كان قد أدهش الحشود المحتفلة بيوم الباستيل في فرنسا في 14 يوليو عندما حلق فوق العرض العسكري في باريس إن لوحه النفاث حلق بسرعة تتراوح بين 160 و 170 كيلومترا في الساعة خلال رحلة عبور القنال. وحصل زاباتا على منحة قيمتها 1.3 مليون يورو من الجيش الفرنسي في أواخر عام 2018 للمساهمة في تمويل تطوير اللوح الطائر. وأبدت البحرية الملكية البريطانية اهتماما أيضا باختراعات مشابهة وقالت في 30 يوليو تموز إنها أجرت اختبارا ناجحا فوق الماء بالتعاون مع المخترع البريطاني ريتشارد براوننج الذي حلق بين سفينتين مرتديا سترة نفاثة. وكان أكبر تحد واجهه زاباتا خلال رحلته يتمثل في إعادة التزود بالوقود من حقيبة ظهر أخرى مما تطلب هبوطه فوق منصة على قارب. واختل توازن المخترع الفرنسي عندما حاول فعل ذلك في المحاولة الأولى فسقط لكنه استخدم هذه المرة قاربا أكبر ومنصة أكبر هذه المرة. وقال زاباتا بعد وصوله إن الاستخدامات الممكنة للوح النفاث لم تتضح بعد مضيفا أن المركبة معقدة لدرجة تجعل من غير المرجح أن يتمكن الرجل العادي من قيادتها. وتابع في مقابلة مع قناة (بي.إف.إم تي في) "ليست بالآلة التي يمكن أن تستقلها للذهاب إلى المخبز صباح يوم الأحد". وتحدث زاباتا عن عمله على تصميم سيارة طائرة.