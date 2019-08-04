السعودية تقود تحركا في الأمم المتحدة لصون الأمن والسلم العربي

عقدت الترويكا العربية بقيادة السعودية في نيويورك اجتماعات مكثفة مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي أمريكا والصين وروسيا وبريطانيا وإيرلندا وفرنسا إضافة إلى لقاء المانيا ولقاء آخر عقدته الترويكا مع روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام.

وتأتي تلك الاجتماعات في ظل التحديات السياسية والتهديدات الأمنية التي تواجه الدول العربية وتجسيد لروح التعاون والتضامن التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية وتفعيلا لقرارات الجامعة العربية التي تنص على صون الأمن العربي ولبحث سبل التصدي للتهديدات الخطيرة في الشرق الأوسط وبذل الجهود من أجل صون الأمن والسلم وتعزيز السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية.

كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية وبين الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والأعضاء المؤثرين في الأمم المتحدة بما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في دول المنطقة. وتضمنت الاجتماعات التي عقدتها الترويكا العربية نيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عضوية كل من السعودية والبحرين والمغرب والإمارات واليمن بالإضافة إلى الوفد المراقب لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة.