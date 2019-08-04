8.5 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية خلال يوليو .. وملكيتهم 4.42 %

بلغ صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية خلال شهر يوليو الماضي نحو 8.5 مليار ريال، وذلك عبر إجمالي مشتريات بلغت 13.86 مليار ريال ومبيعات بلغت 5.2 مليار ريال.

وبحسب تحليل لصحيفة "الاقتصادية" والذي استند على بيانات "تداول"، فإن صافي مشتريات الأجانب المؤهلين خلال الاسبوع الماضي والمنتهي في 1 أغسطس قد بلغ نحو 784.9 مليون ريال مقارنة بنحو 1.6 مليار ريال للإسبوع الذي سبقه.

وبذلك فقد إرتفعت نسبة ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 4.42 في المائة بنهاية شهر يوليو مقارنة بنهاية شهر السابق له والتي بلغت ملكيتهم حينها نحو 3.99 في المائة.

فيما ارتفعت قيمة ملكيتهم إلى نحو 90.84 مليار ريال، مقارنة بنهاية الشهر السابق والبالغة 83.07 مليار ريال، حيث نمت الملكية بنحو 7.7 مليار ريال وبزيادة بلغت نسبتها 9.3 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية