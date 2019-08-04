ارتفاع أرباح "مصرف الإنماء" إلى 676 مليون ريال خلال الربع الثاني

ارتفع صافي الربح لمصرف الإنماء إلى 676 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 606 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 12%.

وبلغ اجمالي ربح العمليات 1.4 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.2مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 11%.



بينما بلغ صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 1مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 942 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 15%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 1.3 مليار ريال، مقابل 1.2 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 12%.

وبلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال الفترة الحالية 87.7 مليار ريال، مقابل 82 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 7%.