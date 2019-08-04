ريم وريما وريمة

يحلو لكثيرين تسمية بناتهم "رِيم" أو "رِيما" أو "رِيمَة" وهي اسم منقول من الرئم – بالهمزة أو الريم بحذف الهمزة أو تسهيلها أي نطقها بالياء وهو الظبي الخالص البياض – كما في المعاجم اللغوية، جاء في المحكم لابن سيده: "والرئم الخالص البياض من الظِّباء، وقيل: هو وَلَد الظبي فقالوا آرام، والأنثى رئمة" والجمع آرام أو أَرْآم، قال امرؤ القيس:

تَرَى بَعَرَ الآرام في عرصاتها

وقيعانها كأنه حبّ فلفلِ

و"ريما" صورة صوتية كتابية من "ريمة" حذفت التاء وأُشْبِعَت الفتحة فأصبحت ألفا، ورِئمة – بتحقيق الهمز لغة بني تميم، يقابلها "ريمة" بالياء أي بتسهيل الهمز وهي لغة أهل الحجاز.

و"ريما" مقصور ويجوز المد فتصير "ريماء" بالألف الممدودة.