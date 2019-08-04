تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبمتابعة وتوجيه من منظومة تكامل القطاع، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها حشدت أكثر من 1616 مهندسا وفنيا وموظفا لتقديم الخدمات وضمان موثوقية الطاقة الكهربائية لموسم حج هذا العام، وأكدت في بيان لها جاهزية جميع مرافقها ومحطاتها ومراكزها وكفاءاتها ومشروعاتها الجديدة للعمل في موسم الحج.
وقال فهد بن حسين السديري، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، إنه تم تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بـ13 مشروعا جديدا في مجالي النقل والتوزيع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال؛ وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية، وفقا لخطط بديلة تم إعدادها مسبقا، تحسبا لأي طوارئ محتملة فيما يتعلق بموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع المواقع طيلة موسم الحج.
وأوضح السديري أن "السعودية للكهرباء" قامت بدراسة المشاريع وموثوقيتها، وتوقعات الأحمال لموسم العام الجاري، ومعالجة الملاحظات، وتنفيذ الخطط والمشاريع الكهربائية الجديدة، لضمان الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن، تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وكذلك التوجيهات السديدة والدائمة على مدار العام.
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- «السعودية للكهرباء»: جاهزون لموسم الحج بـ 13 مشروعا جديدا وقدرات تتجاوز الأحمال المتوقعة
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