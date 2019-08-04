مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تختتم برنامجها الصيفي لتدريب الطلاب بالتعاون مع «هدف»

اختتمت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية برنامج تدريب الطلاب الصيفي لهذا العام 2019، الذي تم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 170 طالبا وطالبة في تخصصات صحية وفنية وإدارية من جامعات وكليات متعددة. جاء ذلك خلال الحفل التكريمي للطلاب والطالبات الذي أقيم في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الريان، وألقى فيه الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية في المجموعة كلمة قدم التهنئة فيها للمتدربين كافة على نجاحهم في إكمال فترة تدريبهم بكل مهارة وكفاءة وإتقان.

وقال إن المتدربين مارسوا تدريبهم في مستشفيات المجموعة كافة في الرياض والقصيم وفي عدد من الأقسام الصحية والفنية والتمريضية والإدارية وفقا لتخصصاتهم الدراسية، وقد أتيحت لهم فرصة التطبيق العملي لدراستهم الجامعية كل وفق تخصصه، والوجود جنبا إلى جنب مع زملائهم من منسوبي المجموعة لمدة أربعة أسابيع، وذلك بهدف تمكين الشباب السعودي بشكل أفضل ومساعدتهم على تنمية أخلاقيات العمل لديهم واكتساب المهارات الفردية والأساسية والخبرة بغية تسهيل دخولهم سوق العمل بعد التخرج.

وأضاف الدكتور العمري، أن البرنامج التدريبي لهذا العام تميز بالتخطيط الجيد والمتميز له، إضافة إلى زيادة قبول أعداد الطلاب المتقدمين وتعدد التخصصات التطبيقية فيها، كالإدارة، والمحاسبة، والموارد البشرية، والإعلام والعلاقات العامة، وتقنية المعلومات، وخدمات التمريض، والعلاج الطبيعي، والخدمات الصيدلانية، والمختبرات الطبية، والأشعة، والسكرتارية الطبية، وخدمات المرضى.

بعد ذلك ألقى البروفيسور عبدالله الحربش، نائب الرئيس لشؤون الأطباء، كلمة شكر كل القائمين على برنامج التدريب الصيفي، مؤكدا أن "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية كانت وستظل من أكبر الداعمين لأبناء هذا الوطن، إذ إنها تسعى بشكل مستمر إلى الاستفادة من الطاقات السعودية الشابة، وتدريبهم وإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، وهذا يأتي ضمن دورها ومسؤوليتها المجتمعية، ولتكون عونا للطلاب في مستقبلهم الوظيفي". مضيفا أنه تم اختيار المدربين القادرين على إنجاز الأهداف التدريبية بجودة عالية، لأجل تحقيق التميز والإبداع وتوفير تجربة تدريبية نموذجية وفريدة من نوعها.

وأكد البروفيسور الحربش أن "المجموعة قامت بتوفير المتطلبات اللازمة كافة من أجل إنجاح هذا البرنامج ورفع مستوى المعرفة والمهارة لدى هذه الكفاءات الشابة الطموحة وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية، الأمر الذي يدعم جهود السعودة والتوطين الوظيفي وتوفير فرص وظيفية لهم في المستقبل".

وفي الختام، رحب الدكتور عبدالوهاب العبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للتشغيل، بجميع خريجي البرنامج بالانضمام إلى أسرة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مؤكدا أن "أحد أهم أهداف هذا البرنامج؛ استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة للمجموعة، إذ إن التوظيف والسعودة هما خياران استراتيجيان لنا ضمن السياسة الخاصة بالمجموعة".