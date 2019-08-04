بنك الرياض يستعد لإطلاق مكتب لتحقيق «رؤية 2030» في مبنى الإدارة العامة

يعمل بنك الرياض على إطلاق مكتب خاص بـ"رؤية المملكة 2030"، يهدف من خلاله إلى تحديد التوجهات والخطط الاستراتيجية للبنك بمختلف قطاعاته والشركات التابعة ومواءمتها مع "رؤية 2030"، إضافة إلى مراجعة أداء القطاعات والشركات التابعة بشكل دوري وقياسها وفق الاستراتيجية التي يعدها البنك ومعرفة مدى تحقيقها للأهداف المطلوبة.

الجدير بالذكر، أن بنك الرياض يشارك في 12 برنامجا تنفيذيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية المملكة 2030"، من خلال تنفيذه 205 مبادرات ضمن 37 هدفا استراتيجيا تمثل 39 في المائة من الأهداف الاستراتيجية الـ96 لـ"رؤية المملكة 2030".

وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على جدية وحرص بنك الرياض على المساهمة الفاعلة في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وإيمانا بمسؤوليته تجاه الوطن. ويعد بنك الرياض من أعرق المؤسسات المالية، وأحد أهم ركائز القطاع المالي في المملكة، ولم يقتصر دوره في الأعمال المصرفية، بل تعدى ذلك إلى المساهمة والمشاركة والتفاعل في مختلف المجالات الوطنية.