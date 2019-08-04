الاتحاد .. الذهاب بـ 10 آلاف

رصدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، عشرة آلاف ريال تسلم لكل لاعب حال تجاوز ذوب آهن أصفهان الإيراني غدا ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا على ملعب آل مكتوم في نادي النصر في الإمارات.

ووعد المدرب التشيلي لويس سييرا بموافقة إدارة الكرة اللاعبين بالسماح لهم بالعودة إلى جدة بعد المباراة مباشرة، قبل الذهاب إلى معسكر آخر تأهبا لجولة الإياب في الدوحة في الـ12 من آب (أغسطس) الحالي.

وواصل الاتحاد تحضيراته في معسكره الحالي في دبي، حيث ركز سييرا خلال التدريب على الجوانب اللياقية، بجانب تطبيق عديد من الجمل التكتيكية في النواحي الدفاعية والهجومية، وأيضا حرص على تصحيح الأخطاء أولا بأول كما اطمأن من خلال المناورة على جاهزية عناصره التي سيعتمد عليها في المباراة المرتقبة ومدى استيعابهم للاستراتيجية التي سيعتمد عليها لتحقيق أهدافه.