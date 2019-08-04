عشاء الأهلي .. مأكولات حجازية

حذر الكرواتي برانكو إيفانكو فيتش مدرب فريق الأهلي لكرة القدم لاعبيه من الوقوع في أخطاء فنية مكلفة أمام الهلال بعد غد في ذهاب الدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وقال أثناء الاجتماع بهم قبيل بدء التدريبات: "مثل هذه النوعية من اللقاءات لا تحتمل الوقوع في أي أخطاء إذ يتطلب التركيز والتحضير ذهنيا لها". وأضاف: "علينا تطبيق كل ما هو مطلوب فنيا في التدريبات، للوقوف بشكل دقيق على الخطة الفنية التي سنلعب بها لتطبيقها يوم المباراة".

من جهة أخرى، أقام الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم مأدبة عشاء للاعبين بعد نهاية التدريبات على مضمار ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي تنوعت ما بين المأكولات الحجازية والمشويات.

ميدانيا، رفض برانكو الكشف عن الأسماء الأساسية التي ستشارك في اللقاء المقبل أمام الهلال بعد أن قسم اللاعبين إلى مجموعات طالب من خلالها كل مجموعة بتنفيذ خططه الفنية رغبة منه في تطبيق كل ما هو مطلوب منه.