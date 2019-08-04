فيتوريا يختبر الدفاع .. 4 مقابل 2

اختبر البرتغالي روي فيتوريا؛ مدرب فريق النصر لكرة القدم، قوة الدفاع في تدريبات أمس، قبل مباراة الوحدة الإماراتي، غدا، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، عندما أعطى تعليماته لأربعة مهاجمين بالضغط على مدافعين اثنين فقط، من أجل معرفة مكامن الخلل وإيقاف قوة هجوم المنافس.

وينتظر أن يدخل اللاعب عبدالرحمن العبيد؛ خيارات فيتوريا؛ ضمن القائمة التي سيعتمد عليها في المباراة المرتقبة، بعد تعافيه من الإصابة، ومشاركته بفاعلية في التدريبات الجماعية، التي وجد فيها أيضا المغربي نورالدين أمرابط؛ بعد إحضار عائلته إلى الرياض.

وكان فيتوريا؛ قد ركز في التدريب على الجوانب اللياقية كالجري حول الملعب، قبل أن يخضع المدافعين والمهاجمين لتدريبات تكتيكية اعتمد فيها على أسلوب الضغط المزدوج بكرة ومن غير، بجانب كيفية صناعة الفرص وإبطالها، قبل أن يختتمها بمناورة رئيسة على كامل الملعب، رسم خلالها استراتيجيته التي سيعتمد عليها. وكان الدكتور صفوان السويكت؛ رئيس النصر، قد طالب اللاعبين بالفوز على الوحدة في أول مشوارهم في الموسم الجديد حتى تمثل انطلاقة إيجابية، وقال "نحن هنا لنعمل جميعا كل منا بحسب مكانه، والهدف واحد وهو تحقيق البطولات وإسعاد أنصار النصر. وأضاف "كإدارة سنعمل على خدمة الفريق ومنح اللاعبين الراحة المطلوبة؛ ليكون كل تركيزهم داخل الملعب فقط".

يُشار إلى أن السويكت؛ كلف عبدالرحمن الحلافي؛ بالإشراف على كرة القدم في النادي, كما وقع عقدين احترافيين مع الثنائي فراس البريكان؛ لمدة أربعة أعوام، وأيمن يحيى؛ لمدة خمسة أعوام.

من جانب آخر، بيّنت الفحوص الطبية حاجة اللاعب عبدالعزيز الجبرين؛ إلى تمارين تقوية في الركبة تمتد إلى نحو أسبوعين، وينتظر أن تكون عودته قبل مباراة ضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.