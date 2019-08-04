كدمة البريك تربك الهلال

فيما استعاد فريق الهلال لكرة القدم، خدمات لاعبه عبدالله عطيف؛ بعد أن شارك في جزء من التدريب المغلق أمس؛ تحضيرا لمواجهة الأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل، إلا أن المدافع محمد البريك؛ أربك أوراق مدربه الروماني رازفان لوشيسكو؛ بعد الكدمة التي تعرض لها.

ولم يكمل البريك؛ المران نظير تعرضه لكدمة، على أن يجري فحوصا طبية، اليوم؛ للوقوف على حالته.

وتدرب الهلال، أمس، تحت قيادة رازفان لوشيسكو؛ الذي ركز على رفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب العمل التكتيكي الذي يود تطبيقه في الكلاسيكو المرتقب.

وسيجري الأزرق تدريبه الرئيس للقاء الأهلي، اليوم في الرياض، خلف الأبواب المغلقة قبل التحليق صوب جدة مساء، على أن يختتم فيها تحضيراته على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المضيئة".

يُشار إلى أن إدارة الهلال أعلنت أمس؛ توقيع عقدين احترافيين مع الثنائي محمد الدوسري؛ وذعار العتيبي؛ لموسم واحد مع خيار التجديد لعام آخر.