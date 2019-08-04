اليوم .. «الثعلب» يتكلم

سيشرح الفرنسي هيرفي رينارد؛ مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، خططه وأهدافه للمرحلة المقبلة التي ستشهد مشاركة الأخضر في التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، من خلال ظهوره الأول أمام وسائل الإعلام، اليوم، عبر المؤتمر الصحافي لتقديمه بحضور ياسر المسحل؛ رئيس "اتحاد القدم" السعودي، في قاعة المؤتمرات الصحافية في مدية الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة".

وأعلن "اتحاد القدم" السعودي، أخيرا تعاقده مع هيرفي؛ الملقب بـ "الثعلب"؛ لتدريب الأخضر، خلفا للأرجنتيني أنطونيو بيتزي؛ الذي لم يحظَ بالتمديد بعد نهاية المشوار في كأس الأمم الآسيوية في الإمارات 2019.

وكان هيرفي؛ قد وصل إلى الرياض، أمس، قادما من باريس، وكان في استقباله تركي السلطان؛ ومعيض الشهري؛ عضوا "اتحاد القدم".

يُشار إلى أن رينارد؛ فك ارتباطه مع المنتخب المغربي، عقب نهاية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، وظفر المنتخب الجزائري بلقبها.

على الصعيد نفسه، يستهل "الأخضر" بقيادة المدرب الوطني يوسف عنبر؛ مشواره ضمن المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا بمواجهة "الكويتي"، فيما يواجه "الأردن" نظيره "البحريني"، على ستاد فرانسو حريري في أربيل في العراق.