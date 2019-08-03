الفرنسية ستيفاني فرابار أول امرأة تدير مباراة أوروبية للرجال

دخلت الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ بعدما عينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لقيادة مباراة الكأس السوبر بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين والمقررة في 14 أغسطس في إسطنبول لتكون أول امرأة تقود مباراة في مسابقة أوروبية كبرى للرجال.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان إلى أن فرابار البالغة 35 عاما "حصلت في يوليو على شرف تحكيم المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات بين أمريكا وهولندا في ليون. كما أدارت أيضا مباراة نصف نهائي كأس أوروبا للسيدات عام 2017 بين هولندا المضيفة وإنكلترا إضافة إلى نهائي كأس أوروبا عام 2012 للسيدات لدون 19 عاما في تركيا أيضا". وكشف الاتحاد الأوروبي أن الفرنسية مانويلا نيكولوزي والإيرلندية ميشيل أونيل ستكونان الحكمتين المساعدتين لفرابار.

ولن تكون مباراة إسطنبول الأولى لفرابار على صعيد مسابقات الرجال إذ حظيت بشرف أن تكون أول امرأة تقود مباريات الدوري الفرنسي للدرجة الثانية وسترفع الموسم المقبل إلى الدرجة الأولى. وفي أبريل أضحت أول امرأة تقود مباراة للرجال في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال مباراة بين أميان وستراسبورغ (0-0) ثم تلتها مباراة ثانية بين نيس ونانت (1-1) في مايو. وستجمع الكأس السوبر بين الفائز بدوري أبطال أوروبا (ليفربول) وبطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (تشلسي).