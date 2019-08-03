انخفاض قياسي لواردات المشاريع التنموية والإغاثية في غزة

رصد تقرير فلسطيني رسمي صدر اليوم السبت انخفاضا قياسيا على واردات المشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة.

وذكر تقرير لغرفة تجارة وصناعة غزة ، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم ، أن عدد الشاحنات الواردة للمشاريع التنموية والإغاثية، بلغ في النصف الأول من العام الجاري 2970 شاحنة، مقارنة مع 14621 شاحنة خلال النصف الأول من عام .2015

وأوضح التقرير أن الأرقام المذكورة تظهر انخفاضا بنحو 80 بالمئة في عدد الشاحنات الواردة لقطاع غزة الخاصة بالمساعدات والمشاريع التنموية "رغم التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية و المعيشية والإنسانية".

وأشار إلى أن التراجع الحاصل يأتي في ظل ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 52 بالمئة بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية في معدل يعتبر الأعلى عالميا من حيث المساحة الجغرافية وعدد السكان.

وقال التقرير إن عمل معابر قطاع غزة في النصف الأول من العام الجاري لم يشهد أي تحسن ملحوظ "سواء من حيث ساعات العمل أو نوع وكمية البضائع الواردة".

وذكر أن ألسلطات الإسرائيلية :"لا تزال تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي والمعدات والآليات إلى قطاع غزة، فيما تدخل مواد البناء بكميات مقننة".

وبحسب التقرير ، بلغ إجمالي عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة في النصف الأول من العام الجاري 48824 شاحنة، مقارنة مع 59840 شاحنة واردة خلال نفس الفترة من عام 2016 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة بنسبة انخفاض حوالي 5ر19 بالمئة.