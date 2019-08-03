بلومبيرج : الاسترليني قد يهوي إلى أدنى مستوى له منذ 1985

كشف استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء بين مجموعة من المحللين أن الجنيه الاسترليني مهدد الآن أكثر من 6 أشهر مضت بالتراجع إلى أدنى مستوى له منذ 1985 حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق. وثمة احتمال بنسبة 30% في الوقت الراهن أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل دون اتفاق بحسب نتائج مسح "بلومبيرج" الذي شمل محللين من 13 مصرفا. وتزيد هذه النسبة بثلاثة أمثال مقارنة بمسح سابق أجري في فبراير الماضي.

ومن شأن خروج بريطانيا دون اتفاق أن يدفع الاسترليني للهبوط بنسبة أكثر من 9% ليساوي 1.1 دولار وهو أدنى مستوى للجنيه منذ 34 عاما وفقا لمتوسط آراء المشاركين في الاستطلاع.كما كشف الاستطلاع أنه قبل أقل بقليل من 3 أشهر على موعد مغادرة المملكة المتحدة الكتلة الأوروبية تبقى جميع الاحتمالات واردة حيث يرى الخبراء احتمالات متساوية لخروج بلا اتفاق وتمديد لموعد الانسحاب، وآفاق إجراء انتخابات عامة في بريطانيا قبل 31 أكتوبر. أما الاحتمال الأضعف في خضم هذا كله فهو التوصل لاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي قبيل موعد الانسحاب المقرر وفقا لـ 15% من المشاركين في الاستطلاع.