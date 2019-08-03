روسيا تطور قمرا اصطناعيا لـ"بيلاروس"

قال متحدث باسم شركة "في إن إي إي إيه إم" الروسية المختصصة في المركبات الفضائية إنها طورت مشروعا لـ "مركبة الفضاء الروسية البيلاروسية" لاستشعار الأرض عن بُعد، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم السبت.

وقال المتحدث: "لقد تم تطوير المشروع، وهو الآن قيد الاختبار من قبل معهد الدولة للبحوث العلمية (المنظمة البحثية الرائدة). يعتبر الفحص جزءًا لا يتجزأ من مشروع التصميم".

وفي وقت سابق، أبلغ بوريس تشيرنوخ، نائب مدير الأبحاث في مؤسسة نظم المعلومات الجغرافية التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس، أن إطلاق القمر الاصطناعي كان مخططًا له في عام 2023

والقمر الاصطناعي الذي يزن 1825 كيلوجراماً وعمر الخدمة 7 سنوات سيتم وضعه في مداره بواسطة صاروخ "سويوز" من محطة فوستوشني الفضائية وسوف يكون مجهزا بمعدات تسمح بالتقاط صور فوتوغرافية لسطح الأرض عالية الدقة بحجم 35 بكسل.

وكانت روسيا وبيلاروس قد وقعتا على مذكرة حول إنشاء قمر اصطناعي مشترك للاستشعار عن بعد في يونيو .2017 وقدرت تكلفة المشروع بحوالي 180 مليون دولار.

الجانب الروسي هو المسؤول عن منصة خدمة الأقمار الصناعية، والجانب البيلاروسي عن المعدات.