جنوب افريقيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول بدءا من 15 أغسطس

قررت جنوب افريقيا إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول للبلاد والسماح لهم بالإقامة لمدة 90 يوما بغرض السياحة والأعمال. وقالت السفارة السعودية لدى جنوب افريقيا في بيانا اليوم أن القرار سيتم تطبيقه في 15 أغسطس.
سفر وسياحة
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