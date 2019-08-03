يبدو أن مواقف السيارات ليست مسألة يتنازل فيها الناس، خصوصا إذا ترافقت مع شكل من أشكال العصبية، كما حدث مع رجلين في جنوبي فرنسا مؤخرا.

فقد قال محققون إن رجلا لقي مصرعه ليل الخميس في بيزييه في جنوبي فرنسا، إثر خلاف على موقف للسيارات على ما يبدو، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأكدت مفوضة الشرطة كارولين رافو في تصريح لوكالة فرانس برس معلومات أوردها موقع "متروبوليتان" المحلي، عن الجريمة.

وقالت مفوضة الشرطة إن جريمة قتل وقعت في طريق عام وسط مدينة بيزييه، مشيرة إلى أن خلافا وقع بين رجلين على موقف للسيارات بحسب شهادات أولية جمعت عقب الحادث مباشرة.



وبحسب المعلومات الأولية، فقد عثر في موقع الجريمة على أعيرة نارية لمسدس من عيار 22 ملم، وأن رجلا يتراوح عمره بين 30 و40 عاما توفي قبل وصول رجال الإسعاف إلى الموقع، حسب ما نشرتة سكاي نيوز

ووفقا للشرطة، فإن المشتبه به، الذي يبدو أنه في العشرينات من عمره، لاذ بالفرار في سيارته ويجري البحث المكثف عنه.

وقال كارولين رافو إن المعلومات التي حصل عليها رجال الشرطة من شهود العيان "أتاحت لنا الاشتباه في شخص معين".