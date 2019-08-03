أكثر من 30 جراحا ينجحون في فصل توأم

تمكن فريق طبي مكون من 35 جراحا مجريا من فصل فتاتين في عمر الثلاث سنوات من بنغلاديش، كانتا ملتصقتين من الرأس.

وترقد الشقيقتان ربيعة ورقية في حالة مستقرة، بعد الجراحة التي استغرقت ثلاثين ساعة، وانتهت الجمعة في مستشفى عسكري في العاصمة البنغالية دكا، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وكانت جراحة الفصل التي أطلق عليها "العملية حرية" نتاج تعاون بين أطباء من كلا البلدين.

وتطلب فصل الفتاتين ثلاث عمليات جراحية، حسب ما نشرتة سكاي نيوز ، وكانت العملية الأولى قد بدأت العام الماضي في دكا بفصل الأوردة الدماغية المشتركة.

وفي وقت سابق من هذا العام خضعت الفتاتان في بودابست، لزراعة نظام مجري ذي تصميم خاص لتمديد جلدهما وخلاياهما الرخوة.