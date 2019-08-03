عقوبات مالية اميركية تستهدف روسيا على خلفية قضية سكريبال

فرضت الولايات المتحدة السبت مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفيّة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري البريطانيّة عام 2018. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة مورغان أورتاغوس في بيان، إنّ واشنطن ستُعارض أيَّ مساعدة لموسكو "من جانب المؤسّسات الماليّة الدوليّة"، وستُقيّد وصول المصارف الأميركيّة إلى سوق الديون السياديّة الروسيّة، وستحدّ من صادرات السّلع والتكنولوجيا إلى روسيا. وهذه التدابير التي اتُّخذت بموجب قانون أميركي يعود لعام 1991 ويتعلّق بالقضاء على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ستدخل حيّز التنفيذ "قرب 19أغسطس" بعدَ إبلاغ الكونغرس، بحسب ما أوضحت أورتاغوس.
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