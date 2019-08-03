الريال الإيراني.. عملة متهاوية بأصفار متآكلة



كان على النظام الإيراني أن يقدم على خطوة حذف أربعة أصفار من عملته. فتراجع قيمة هذه العملة منذ أعوام واستمراره، يضع بين أيدي الإيرانيين كميات هائلة من القطع النقدية، لكن دون قيمة حقيقية لهذه الأوراق. صحيح أن إيران لم تكن الدولة الأولى التي أقدمت على مثل هذه الخطوة، لكنها باتت تتعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض محليا بواقعية أكثر، بعد عقود من المواقف "العنترية" التي لم تعد صالحة منذ زمن بعيد للاستهلاك المحلي. فالبلاد في أزمة اقتصادية حقيقية، تتجلى أمام الجميع من خلال تزايد مخيف لأعداد العاطلين عن العمل، وارتفاع مستويات التضخم، والغلاء، ووقف الإنفاق حتى على مرافق عامة حيوية ترتبط مباشرة بالمواطن الإيراني. فضلا عن هروب الأموال، حتى البشر من هذا البلد.

العقوبات الأمريكية المشددة على نظام الإرهاب في إيران، حققت أهدافها. فالخنق الاقتصادي الذي شكك فيه بعض مؤيدي هذا النظام أحكم قبضته، والمراهنة على محاولات الإنقاذ الأوروبية للنظام، أثبتت فشلها، والعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على أفراد يعملون لمصلحة هذا النظام على الساحة الدولية، أظهرت مدى أهميتها. فالسيولة المالية لطهران صارت شحيحة إلى درجة أن علي خامنئي خفض إنفاقه التاريخي على منظمات إرهابية يمولها هنا وهناك، وعلى رأس هذه المنظمات حزب الله، الذي قام الحوثيون الخونة أخيرا بحملة تبرعات له في اليمن، ما يؤكد مدى عمق أزمته المالية. إلى جانب توقف كل أنواع المساعدات التي يقدمها خامنئي لسفاح سورية بشار الأسد، بما في ذلك عدم قدرته حتى على تصدير النفط له.

مع حذف أربعة أصفار من الريال الإيراني، وتغيير اسمه إلى التومان، يدخل نظام إيران مرحلة اقتصادية جديدة. فانهيار قيمة العملة لن يتوقف في المرحلة المقبلة. وهذه الأخيرة سجلت قبل ثلاثة أعوام 37 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي، لتصل العام الماضي إلى 180 ريالا أمام الدولار الواحد. فالمليون ريال حاليا بعد حذف الأصفار صار 100 ألف ريال! وفي هذه الأثناء بلغت الأسعار ارتفاعا خياليا بالنسبة للمواطن الإيراني، الذي أعلن الإعلام الإيراني نفسه أن شرائح متعاظمة من الإيرانيين باتت تجد صعوبة حتى في شراء البصل، فكيف الحال ببقية المواد الأساسية الأخرى. لكن في النهاية، عملية الحذف لا تعالج المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. إنها عملية تجميل سطحية لأزمة اقتصادية ومعيشية بشعة.

اعتمد النظام الإيراني، مثل بقية الأنظمة الفاشلة في العالم، على ترهيب حراك الصيرفة في البلاد. وانتهج أبشع الممارسات في هذا المجال، إلى درجة الحكم على بعض المتعاملين في هذا القطاع بالإعدام. لكن كل هذا لم يجد نفعا. فقيمة العملة تمضي من مستوى متدن إلى أدنى. وكل ما فعله هذا النظام لشعبه الآن، أنه وفر عليه حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية عبر حذف الأرقام. غير أن الأمور تسير نحو مزيد من الأزمات ضمن المجتمع الإيراني، بل حتى في نطاق الحراك التخريبي الإرهابي للنظام الحاكم. فهذا الأخير يعجز حاليا عن تسديد مرتبات بعض المؤسسات الحكومية في موعدها. وقبل عامين تم تأخير دفع مرتبات العاملين في المشروع النووي نفسه. والسبب أن السيولة في البلاد غير موجودة، وأن العقوبات المحكمة التي فرضتها الولايات المتحدة، تضرب بقوة على مدار الساعة. فحتى تصدير النفط صار قريبا من الصفر، وهو المادة الأهم على الإطلاق للدخل العام.