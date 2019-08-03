أعمال صيف «جسفت» تعزز القيم والحس الوطني

سطر المشاركون والمشاركات في فعاليات صيف "جسفت" في العاصمة الرياض، لوحات ورسومات فنية تنظر لمستقبل السعودية، وذلك في معرض فني خصصته الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، وذلك لتعزيز القيم الوطنية وتأصيل الحس الوطني في وجدان الناشئة وتذكيرهم بواجبهم تجاه الوطن، من خلال ما يسطرونه من أفكار إبداعية في رسوماتهم.

وعبر المشاركون في المعرض الفني الذي حضره الدكتور فواز أبو نيان أستاذ التربية الفنية رئيس قسم التربية الفنية السابق في جامعة الملك سعود والدكتورة منال الرويشد رئيسة مجلس إدارة الجمعية "جسفت"، عن نظرتهم الوطنية بعشرات اللوحات، لتحكي ماضيا عتيقا، وحاضرا مزدهرا، ومستقبلا زاهرا.

وقالت الدكتورة منال الرويشد إن المعارض الفنية عامل مهم للتعبير عما تكنه صدور الرسامين تجاه وطنهم من خلال مواهبهم في رسوماتهم، حيث تقدم دورا فاعلا في تنشيط الإنتاج ودفع عجلة التقدم والمنافسة بين الأقران، وذلك بما تحويه من أفكار مستحدثة، وملامح متعددة، لتكون عونا ومساندا وطريقا للإبداع والتميز.

وأشارت إلى أهمية إقامة مثل هذه المعارض الفنية، وذلك في تعزيز الانتماء للوطن الذي يعد من أهم القيم التي يجب على المؤسسات التربوية أن تحرص على تنميتها لدى النشء، لما يترتب عليها من سلوكات إيجابية، ينبغي غرسها في نفوس الناشئة. وأفادت بأن برنامج المبادرة تضمن نشاطا لعدد من الورش الفنية الموجهة للأطفال والفتيات والشباب وأعضاء الجمعية، للتأكيد على الهوية واستثمار وقت الفراغ في الإجازة الصيفية من خلال ممارسة الفنون التشكيلية واكتساب مهارات فنية متنوعة.

وأضافت أنه تم تحديد متطلبات المبادرة من كوادر بشرية متمكنة من مهارات الأداء وفق احتياج كل ورشة من الورش، ووضع خطة عمل لتحقيق الأهداف مع الأخذ في الحسبان القدرات وخبرات المستهدفين من البرنامج، وبما يؤدي إلى تقديم قدرات متميزة تعود على المجتمع برفع الذوق العام وتحسين الذائقة البصرية وتنمية الحس الجمالي لدى الأفراد للنهوض والنمو في المجتمع وتحقيق جودة الحياة بإيجابية.