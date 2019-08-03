بعد انقضاء الهدنة .. الصين ترفض قرار الرسوم الأمريكية وتتعهد بإجراءات مضادة

سارعت الصين إلى الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توسيع نطاق فرض الرسوم الجمركية العقابية لتطول كل الواردات الصينية، مهددة باتخاذ "تدابير مضادة" ضدّ واشنطن التي وضعت حدا للهدنة بين القوتين.

وكان ترمب قد أكد في سلسلة تغريدات أن إدارته ستفرض اعتبارا من أول أيلول (سبتمبر) المقبل، رسوما جمركية بنسبة 10 في المائة على 300 مليار دولار من الواردات الصينية، ما لم تكن مشمولة مسبقا بهذا الإجراء.

وبحسب "الفرنسية"، حذرت الحكومة الصينية من أنه لن يكون أمامها خيار آخر سوى اتخاذ تدابير مضادة إذا نفذ ترمب تهديداته. ولم تحدد بكين طبيعة هذه الإجراءات المضادة.

واتهم وزير التجارة الصيني في بيان الولايات المتحدة بانتهاك "التوافق" الذي توصل إليه ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج في حزيران (يونيو) حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وكان لإعلان ترمب أثر كبير على الأسواق، حيث تراجع سعر برميل النفط 8 في المائة في نيويورك كما تراجعت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت.

وقال ترمب للصحافيين لاحقا: "أنا غير قلق" من تراجع الأسواق، مضيفا "توقعت ذلك".

وعدّ ترمب كذلك أن الرئيس الصيني يريد التوصل لاتفاق، لكنه "لا يعمل بالسرعة اللازمة" لتحقيق ذلك.

وحذر ترمب أيضا من أنه قد يرفع من جديد الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية ما لم تقبل الصين بالمطالب الأمريكية. وأثار احتمال رفعها إلى "ما يزيد على 25 في المائة.

وإذا طبّقت الرسوم الجمركية الجديدة فعليا، فهي ستطول كل الواردات القادمة من العملاق الآسيوي.

إضافة إلى ذلك، أكد ترمب، الذي لم يتوقف عن إعطاء مواقف متضاربة خلال هذا النزاع التجاري، أن المحادثات ستستأنف كما هو مقرر مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.

غير أن رئيس المجلس الاقتصادي الصيني - الأمريكي كريج آلن يخشى من أن قرار ترمب قد يدفع الصينيين إلى الانسحاب من المفاوضات.

وبرر ترمب قراره المفاجئ بكون بكين لم تف، في رأيه، بالتزامين مهمين، الأول شراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية والثاني وقف مبيعات الفنتانيل وهو عقار مخدر شديد القوة منتشر في الولايات المتحدة، والصين من منتجيه الرئيسين.

يأتي ذلك رغم تأكيد بكين أمس الأول، أنها زادت مبيعاتها خلال الأسابيع الأخيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية، ورغم استئناف المفاوضات بين الطرفين بأجواء هادئة نسبيا هذا الأسبوع في شنغهاي.

والأربعاء الماضي، تحدّث الطرفان عن محادثات "مثمرة" لوضع حد لحرب تجارية أطلقت قبل أكثر من عام.

وقال المحلل لدى "ميسكارت فاينانشل سرفيسز" جريجوري فولوخين إن خطوة ترمب لم تكن متوقعة.

وتفرض واشنطن أصلا رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على ما يساوي 250 مليار دولار من السلع الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية على ما يساوي نحو 110 مليارات دولار من السلع الأمريكية.

وحتى الآن، لم تفرض الإدارة الأمريكية رسوما على السلع الأكثر استهلاكا، بحيث أن يبقى الاقتصاد الأمريكي، الذي يدعمه استهلاك الأسر، بمنأى نسبيا عن آثار الحرب التجارية.

لكن احتمال فرض رسوم جمركية على كل السلع أثار صدمة في الأسواق. وانخفضت أسهم مجموعة "بست باي" بنسبة 9 في المائة، وهي سلسلة متاجر للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، مباشرة بعد إعلان ترمب.

وحذر فولوخين من أن الرئيس الأمريكي "يلعب بالنار".

وأطلق ترمب حرب رسوم جمركية ضد الصين ليدفع السلطات الصينية إلى وضع حد للإعانات إلى الشركات الحكومية، ووقف النقل القسري للتقنيات المفروض على الشركات الأجنبية وكذلك التوقف عن "سرقة" الملكية الفكرية الأمريكية.

وأكد أنه يريد "اتفاقا جيدا" أو لا اتفاق على الإطلاق. وذهب أمس الأول إلى حد القول إنه يستطيع الاستغناء عن التجارة مع الصين.

ووفقا لـ"الألمانية"، فإن خطوة ترمب من شأنها الإضرار بالمستهلك الأمريكي مباشرة أكثر من أي طرف آخر في إطار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبيرج"أمس.

والواردات الصينية، تشمل الهواتف الذكية والكمبيوتر المحمول وملابس الأطفال.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينج في إيجاز صحافي في بكين أمس: "إذا ما كانت الولايات المتحدة ستمضي قدما في تطبيق الرسوم الإضافية، سيتعين على الصين اتخاذ الإجراءات المضادة الضرورية"، غير أنها لم تحدد طبيعة هذه الإجراءات.

وأضافت هوا: "لن تقبل الصين أي حد أقصى من الضغط أو التهديد أو الابتزاز، ولن تتنازل على الإطلاق فيما يتعلق بالقضايا الرئيسة". ووفقا لـ"بلومبيرج"، فإن التهديد من قبل الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من الصين أكبر خطوة تصعيدية حتى الآن من قبل الإدارة الأمريكية في الحرب التجارية، ويضع نهاية مفاجئة لهدنة توصل إليها الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية نهاية حزيران (يونيو) الماضي.

وجاء أول رد فعلي رسمي من بكين على التصعيد الأمريكي في وقت سابق أمس على لسان وزير الخارجية وانج يي الذي قال لمحطة تلفزيون محلية صينية على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك: "فرض رسوم جديدة ليس على الإطلاق الحل الأمثل لحل الخلافات التجارية".

ومما يعقد رد فعل الصين على التصعيد الأمريكي أن القيادة العليا للحزب الحاكم في الصين ربما تغادر هذا الأسبوع إلى منتجع "بيداية" لعقد الاجتماع السري السنوي بشأن سياسة البلاد لمدة أسبوعين. ويختفي مسؤولو القيادة السياسية للبلاد، بداية من الرئيس الصيني، عن الأنظار لإجراء مناقشات بشأن سياسات البلاد.

من جهته، انتقد أمس وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة و"الممارسات التجارية غير العادلة"، وذلك بعد ساعات من تعهد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جديدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال بومبيو خلال كلمة أدلى بها بمنتدى في بانكوك، حيث يشارك في اجتماعات مع وزراء خارجية إقليميين، إن الاستثمارات الأمريكية حول العالم ، بخلاف الصين، "لا تخدم حكومة أو حزبا سياسيا أو طموحات إمبريالية لبلد".

وأضاف: "اسألوا أنفسكم.. من الذي يضع مصالح الشعب أولا؟ قوة تجارية تحترم سيادتكم أم تسخر منها؟".

وتابع: "من الذي يعزز حقا الابتكار والإصلاح؟ شركات القطاع الخاص أم الشركات المملوكة للدولة؟ من الذي يشجع حقا الاكتفاء الذاتي والاستقلال؟ المستثمرون الذين يعملون على تلبية احتياجات المستهلكين لديكم أو أولئك الذين يغرقونكم في الديون؟".

وجرى انتقاد مبادرة الحزام والطريق الصينية البالغ تكلفتها تريليون دولار، وهي خطة دولية شاملة لتطوير البنية التحتية، بحسبانها "فخ للديون" بالنسبة للدول التي تشارك فيها.

وقال بومبيو: "نحن لا نبني طرقا أو نتخطى سيادتكم الوطنية، لا نمول جسورا من أجل سد ثغرات الولاء".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال في اليوم السابق إن الولايات المتحدة لا تطلب من حلفائها في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" اختيار جانب دون الآخر وسط الحرب التجارية المستمرة بين بلاده والصين.

بدوره، انتقد وزير الخارجية الصيني وانج يي أمس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة على صادرات بلاده، قائلا إن هذه الخطوة "غير بناءة". وقال وانج على هامش اجتماع وزاري في بانكوك إن "فرض رسوم جمركية ليس بأي حال من الأحوال وسيلة بناءة لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية".