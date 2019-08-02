طباعة قلب من "الكولاجين" بتقنية ثلاثية الأبعاد

نجح علماء أمريكيون، في تصنيع أجزاء من القلب من مادة الكولاجين، باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، عبر تقنية متقدمة يمكن أن ينتجوا من خلالها أعضاء كاملة في يوم من الأيام.

وتتيح التقنية المستخدمة إعادة إنتاج الهياكل البيولوجية المعقدة في جسم الإنسان بأعلى مستوى من الدقة حتى الآن، بحسب ما أشارت إليه "فرانس برس".

وبعد ذلك، تدمج الهياكل المنتجة مع الخلايا الحية والشعيرات الدموية بدقة 20 ميكرومترا، وهي نسبة أكبر بكثير من معظم الطابعات الثلاثية الأبعاد المستخدمة لإنتاج هياكل من البلاستيك.

وقال آدم فاينبرج أستاذ هندسة الطب الحيوي في جامعة كارنيجي ميلون في بنسلفينيا، الذي شارك في كتابة البحث، "ما تمكنا من إظهاره هو أنه يمكنك طباعة صمام قلب من الكولاجين".

وأضاف، "لم نضعها بعد في جسد حيوان، لكننا أنشأنا نظاما يمكنه محاكاة ضغط الدم ومعدل تدفقه في جسم الإنسان، ووضعناه فيه وتبين أنه يعمل".

وتعد الكولاجين مادة مثالية لأنها موجودة في كل الأنسجة البشرية.

وأعطت محاولات الطباعة الأولى الخاصة بالتجربة نتائج هلامية، لكن العلماء في كارنيجي ميلون نجحوا في جعله صلبا بعدما أجروا تعديلات في الرقم الهيدروجيني.