"أبل" توقف عمل "سيري" بسبب تهديده خصوصية المستخدمين

قررت شركة أبل الأمريكية وقف إجراء خاصية الاستماع إلى تسجيلات مساعدها الصوتي "سيري" بسبب تهديده لخصوصية المستخدمين، بحسب "سبوتنيك".

وتقوم "أبل" على دراسة الأوامر الصوتية للمستخدمين في مختبرات سرية في محاولة لتطوير "سيري" وفهمه للمستخدمين عن طريق الاستماع.

لكن على ما يبدو أن عملية التحليل لا تتم بطريقة عادية، بل عن طريق موظفين في تلك المختبرات يقومون بالاستماع إلى الأوامر الصوتية أو التسجيلات من المستخدمين، ومن بينها المعلومات السرية أو الشخصية الخاصة بهم من عناوين وأسماء أو حتى المعلومات المتعلقة بالوضع المالي.

وقالت أبل في بيان، "نحن ملتزمون بتقديم تجربة رائعة لاستخدام "سيري" مع حماية خصوصية المستخدم". وأعلنت إتاحتها للمستخدمين مستقبلا اختيار تفعيل مشاركة تسجيلاتهم في عملية "التقييم" أم لا.

وتشتمل عملية تقييم أبل على تحديد عدة عوامل لعمل المساعد الصوتي "سيري"، كتحديد إذا ما كان المستخدم قد فعل المساعد بشكل متعمد أو عرضي أو إذا ما إذا كان رد سيري مناسبا أم لا وغيرها من عوامل التقييم.

وأوضحت "أبل" أن تلك المعلومات تساعدها على تطوير المساعد الصوتي "سيري" عبر فهم احتياجات المستخدمين وتحسين الإملاء.

وينتشر إجراء "التقييم" عبر الاستماع للتسجيلات الصوتية لخدمات عدة شركات مثل "جوجل و"أمازون".