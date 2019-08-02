الجامعات الأمريكية تخرج أثرياء العالم.. أبرزها هارفارد

تعد الولايات المتحدة موطن أثرى الجامعات في العالم، وباتت تخرج أثرى أثرياء الكرة الأرضية، وفق ما أظهر بحث جديد.

ووفقا لوزارة التعليم الأمريكية، تحصل جامعة هارفارد على هبات مالية تقدر بنحو 37.6 مليار دولار، وهي الأكبر في الولايات المتحدة.

ونشرت شركة "Wealth-X" المعنية بتقديم المعلومات عن الأثرياء في العالم، قائمة 20 جامعة تخرج طلبة بات الواحد منهم يمتلك عشرات الملايين من الدولارات.

ومن بين الجامعات الـ20، 17 جامعة في الولايات المتحدة وثلاث فقط خارجها. واعتمدت الشركة معيار "ultra high net worth"، الذي يعادل ثروة صافية تبلغ 30 مليون دولار لكل خريج، وكتابة قائمة بالعدد الأكيد والمتوقع للخريجين المليونيرات.

وتصدر الشركة كل عام تصنيفا للجامعات التي أصبح خريجوها من أصحاب الملايين (فوق 30 مليون دولار)، وتجمع معلومات عن خريجين يحملون درجة البكالوريوس أو الماجستير، وتجمع معلومات تقريبية عن ثرواتهم، ثم تربط الأمرين في التصنيف.

وتخرج كل واحدة من الجامعات الـ20، ما معدل ألفي مليونير، أما الجامعات الخمس الأولى، فيصل الرقم إلى ثلاثة آلاف.

وتصدرت القائمة جامعة هارفارد، التي تخرج 1830 خريجا مليونيرا مؤكدا، ويبلغ مجموع ثرواتهم 1.9 تريليون دولار. وفي تقديرات أخرى يتوقع وجود 13650 خريجا، تبلغ ثرواتهم المتوقعة 4.8 تريليون دولار مجموع ثرواتهم

وجاءت جامعة ستانفورد في المرتبة الثانية، بـ775 خريجا مؤكدا، يبلغ مجموع ثرواتهم 1.1 تريليون دولار. وتشير توقعات الشركة إلى وجود 5580 خريجا مليونيرا، يملكون ثروة تبلغ 2.9 تريليون دولار.