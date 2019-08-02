اتفاق وشيك بين أمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن صادرات اللحوم

صرحت مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيعلن رسميا اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام المزيد من صادرات اللحوم الأمريكية، بعد أن خفضت الكتلة الأوروبية وارداتها من اللحوم من دول أخرى في وقت سابق هذا العام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، القول إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر سيوقع اليوم اتفاقا لزيادة كمية اللحوم الأمريكية التي يمكن بيعها في أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأفادت "بلومبرج" بأن برنامج الرئيس ترامب اليوم يتضمن "اعلانا بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي"، رغم أنه لم يتسن الحصول على تعليق في هذا الصدد من البيت الأبيض أو الممثل التجاري الأمريكي

وصرح مسؤولون من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بأنه سيكون من حق المزارعين الأمريكيين تصدير قرابة 80 بالمئة من حصة الاتحاد الاوروبي من لحوم الأبقار الخالية من الهرمونات على مدار السنوات الثماني المقبلة، بما يمثل نحو 35 ألف طن متري.

وأضافت المصادر أن إدارة ترامب نجحت الشهر الماضي في زيادة حصتها في أسواق اللحوم الأوروبية بعدما أقنعت الكتلة الأوروبية كل أستراليا والأرجنتين وأوروجواي بالتنازل عن أجزاء من حصتها التصديرية إلى التكتل.