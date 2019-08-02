اليابان تستبعد كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين

وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، على رفع كوريا الجنوبية من "قائمة بيضاء" لشركائها التجاريين الموثوق بهم، وسط تدهور العلاقات بسبب تعويضات العمل القسري خلال فترة الحرب.

واستبعدت حكومة آبي كوريا الجنوبية من قائمة تضم 27 دولة قادرة على شراء المنتجات اليابانية التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

وقال هيروشيجي سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة خلال مؤتمر صحفي إن استبعاد كوريا الجنوبية من القائمة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 28 أغسطس الجاري، عقب إجراءات داخلية.

وقلل المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، من هذه الخطوة في مؤتمر صحفي، قائلا إن كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة التي مُنحت وضعا تفضيليا.

وقال سوجا: "لا نعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير على سلاسل الإمداد العالمية".

وأعربت كو مين جونج، المتحدثة باسم الحكومة الكورية الجنوبية عن "أسفها العميق" إزاء قرار طوكيو.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن كو: "سوف تتعامل حكومتنا مع هذا الإجراء غير العادل بموقف حاسم".

ويأتي القرار بعد يوم من فشل وزير الخارجية الياباني تارو كونو، ونظيره الكوري الجنوبي، كانج كيونج وا، في نزع فتيل التوترات بين البلدين أثناء محادثاته في بانكوك.

وفي مطلع تموز/يوليو، قررت حكومة آبي فرض قيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية من المواد المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات والهواتف الذكية.

وينخرط البلدان المتجاوران في هذا الخلاف منذ أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية العام الماضي بتعويض ضحايا العمل القسري أثناء الحكم الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة من 1910 حتى .1945

وتسبب هذا الحكم في إثارة غضب طوكيو حيث قالت إن جميع قضايا التعويض قد تم حسمها بموجب معاهدة تعود إلى عام 1965 وتم بموجبها تطبيع العلاقات الثنائية.

ومع ذلك، قالت سول إنها لا يمكن أن تتدخل في الدعاوى المدنية وأنها تحترم ذلك القرار الصادر عن المحكمة.