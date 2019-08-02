العثور على بكتريا مقاومة للعقاقير في قطارات أنفاق لندن ومستشفياتها

رصد علماء بكتريا مقاومة لعدد من العقاقير في ماكينات صرف آلية ومصاعد بشبكة قطارات الأنفاق ومراكز تسوق ومستشفيات في العاصمة البريطانية لندن قالوا إنها تشكل خطرا محتملا على الصحة العامة.

وقالت هيرمين مكرتشيان، المتخصصة في علوم الطب الحيوي بجامعة شرق لندن والتي شاركت في قيادة البحث، إن النتائج التي نشرت في دورية (ساينتفك ريبورتس) يوم الخميس تشير إلى مستويات "مقلقة" للبكتريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وقالت "الأماكن العامة التي تشكل جزءا من حياتنا اليومية يمكن أن تكون مخازن للبكتريا المقاومة للعقاقير". وأضافت أن المستويات التي رصدت "دليل آخر على أن تدابير مكافحة العدوى سواء في المستشفيات أو في الأماكن العامة تفشل في الحد من انتشار البكتريا المقاومة للعقاقير".

وجمع فريق البحث 600 عينة من بكتيريا تعرف باسم المكورة العنقودية من الأماكن العامة والمستشفيات في شرق وغرب لندن 281 منها مقاومة للعقاقير.

ومن بين المناطق التي جمعت منها العينات مقابض أبواب دورات المياه، والصنابير، ومقاعد المراحيض، وأسوار السلالم المتحركة.